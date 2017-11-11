На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

По сравнению с 10 ноября, цены на золото и серебро не изменились, немного потеряла в цене платина. Официальный курс установлен на уровне следующих цен:

- злото - 1097.062354;

- серебро - 14.601324;

- платина - 792.398728;

- палладий - 858.574250.

НБУ прогнозирует стабильный курс цены на золото до конца 2017 года. На НБУ возложена обязанность проводить накопление и хранение золотовалютных резервов, а также регулировать цены на внутреннем рынке, путем покупки металлов в виде лома.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Национальный банк Украины уменьшил курс золота до 343 тыс гривен за 10 тройских унций.