09:22 11.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100178761:roman

На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины сегодня установил официальный курс на благородные металлы. Об этом передает Курс Денег.

На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

По сравнению с 10 ноября, цены на золото и серебро не изменились, немного потеряла в цене платина. Официальный курс установлен на уровне следующих цен:

- злото - 1097.062354;

- серебро - 14.601324;

- платина - 792.398728;

- палладий - 858.574250.

НБУ прогнозирует стабильный курс цены на золото до конца 2017 года. На НБУ возложена обязанность проводить накопление и хранение золотовалютных резервов, а также регулировать цены на внутреннем рынке, путем покупки металлов в виде лома.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  Национальный банк Украины уменьшил курс золота до 343 тыс гривен за 10 тройских унций. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив