19:23 11.11.2017 | Экономика | Новости
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ИГИЛ нанесли стране ущерб более чем на 100 млрд долларов, - власти Ирака

Иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади утверждает, что террористы "Исламского государства" нанесли ущерб государству на более чем 100 млрд долларов. 

ИГИЛ нанесли стране ущерб более чем на 100 млрд долларов, - власти Ирака

Об этом сообщает Al Sumaria.

Такие суммы подсчитаны еще без учета культурных и исторических ценностей, восстановить которые уже не представляется возможным, а их цену назвать не так-то и просто. Множество средств Ирак потерял в следствии добычи нефти, так как боевики с 2014 года захватили основные источники "черного золота". Сейчас все нефтеносные регионы контролируются иракскими правительственными войсками.

На данный момент последние оплоты террористов остаются в приграничной зоне с Сирией. США и коалиция будет сотрудничать с армией и правительством Ирак, чтобы нанести окончательное поражение ИГИЛ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня военные Ирака начали операцию по освобождению страны от последнего оплота террористов " Исламского государства".


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