В октябре денежная масса почти не изменилась - НБУ

По состоянию на 1 ноября она составила один триллион 125,26 миллиардов гривен. Такие данные в пятницу, 10 ноября, обнародованы на веб-сайте Национального банка Украины.

По данным центробанка, такая динамика обусловлена как ростом объема наличных средств в обращении вне банков – на 0,7%, до 308,608 миллиардов гривен, тогда как остатки по депозитам сократились на 0,1% - до 816,333 миллиардов гривен, что преимущественно связано с изъятием бизнесом валютных вкладов.

В целом с начала года объем денежной массы возрос на 0,2%.

В свою очередь кредитный портфель банков в октябре возрос на 1,6% и составил 988,297 миллиардов гривен. При этом возрос объем кредитов как в национальной валюте - на 0,9%, до 548,335 миллиардов гривен, так и в иностранной – на 2,5%, до 439,962 миллиардов гривен. Регулятор также уточняет, что новые кредиты в национальной валюте привлекало и население, и бизнес, тогда как в инвалюте – только бизнес.

Напомним, денежная база в октябре выросла на 0,9% - до 376,617 миллиардов гривен. Снижение с начала года составило 1,3%.

Как сообщал УРА-Информ, в Национальной банке заверили, что октябрьское повышение учетной ставки до 13,5% годовых не повлияет на долгосрочную тенденцию к снижению процентных ставок. Однако оно может вызвать временное повышение стоимости краткосрочного фондирования.