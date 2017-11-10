10:47 10.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В НБУ заверили, что повышение учетной ставки не повлияет на процентные ставки

Октябрьское повышение учетной ставки до 13,5% годовых не повлияет на долгосрочную тенденцию к снижению процентных ставок.

В НБУ заверили, что повышение учетной ставки не повлияет на процентные ставки

Однако оно может вызвать временное повышение стоимости краткосрочного фондирования. Об этом сказано в пятом квартальном обзоре банковского сектора, опубликованном в пятницу, 10 ноября, Национальным банком Украины.

При этом в сообщении указано, что процентные ставки снижались в течение III квартала.

Согласно украинскому индексу по депозитам физических лиц, в течение квартала 12-месячные гривневые вклады подешевели на 0,9 процентного пункта до 14,6% годовых, валютные - на 0,2 процентного пункта до 3,9% годовых в долларах. Снижались также и кредитные ставки для населения, в то время процент за кредит для бизнеса практически не изменился, - добавили в Нацбанке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 26 октября, принял решение повысить учетную ставку с 12,5% до 13,5%. Решение вступило в силу с 27 октября. Как сказано в сообщении НБУ, потребительская инфляция в сентябре ускорилась до 16,4% в годовом измерении и превысила траекторию его прогноза.


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