12:18 10.11.2017 | Экономика | Новости
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В Китае снизились объемы производства вина

В первой половине 2017 г. в Китае производство бутилированного вина снизилось больше, чем на десять процентов.

В Китае снизились объемы производства вина

Так, объемы производства были снижены примерно на 10% - если сравнивать с показателем за аналогичный период прошлого года. Информация поступила от Национального бюро статистики. Подобная тенденция зафиксирована даже несмотря на то, что в стране площадь виноградников увеличивается.

Общий объем производства вина в Китае все время снижается - с 2013 года. Согласно этой информации – в 2016 г. объем производства этого алкогольного напитка составлял 11.37 миллиона гл.

Как сообщал УРА-Информ, Украина сократила объемы экспорта вина.


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