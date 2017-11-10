В Китае снизились объемы производства вина

Так, объемы производства были снижены примерно на 10% - если сравнивать с показателем за аналогичный период прошлого года. Информация поступила от Национального бюро статистики. Подобная тенденция зафиксирована даже несмотря на то, что в стране площадь виноградников увеличивается.

Общий объем производства вина в Китае все время снижается - с 2013 года. Согласно этой информации – в 2016 г. объем производства этого алкогольного напитка составлял 11.37 миллиона гл.

Как сообщал УРА-Информ, Украина сократила объемы экспорта вина.