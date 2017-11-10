Страны ЕС увеличат взносы в общий бюджет из-за Brexit

Соответствующие сведения стали известны с исследования Европарламента.

Чтобы компенсировать финансовые потери, Германия при сохранении нынешнего объема бюджета ЕС должна будет увеличить свои отчисления Брюсселю на 16%, что составит примерно 3,8 млрд евро.

Примечательно, что Brexit не только увеличит финансовую нагрузку на 27 стран ЕС, но и приведет к изменению распределения нагрузки. Так, ежегодные платежи Франции возрастут на 1,2 млрд, Италии – на миллиард.

Отмечается, что реальные цифры дополнительных отчислений, однако, могут отличаться от прогнозируемых. Это зависит от изменения финансово-бюджетной политики Евросоюза после того, как Великобритания покинет эту организацию.

Возможно, что в Брюсселе придут к выводу о сокращении бюджетных расходов или постараются найти источники дополнительных поступлений в казну.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство Великобритании планирует законодательно оформить точное время выхода страны из Европейского Союза. По информации агентства, выход королевства из ЕС должно состояться 29 марта 2019 в 23:00 по лондонскому времени.