19:19 10.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко рассказал о пенсионной реформе

Принятый украинским парламентом вариант пенсионной реформы дал возможность сберечь финансовую стабильность Украины.

Порошенко рассказал о пенсионной реформе

Кроме того – вариант позволил сберечь дефицит бюджета - в некоторых рамках. Об этом недавно рассказал глава страны Петр Порошенко – в самом начале заседания Нацсовета реформ.

Порошенко подчеркнул, что не хотел бы вести речь  о важности пенсионной реформы, ведь эти дискуссии велись девять месяцев, однако отдельно следует отметить коммуникативную стратегию. Также нужно поблагодарить всех, кто столом имел иную точку зрения, однако был найден компромисс и предложен вариант, позволивший повысить пенсии – добавил президент.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко анонсировал заседание Национального совета реформ.


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