Порошенко рассказал о пенсионной реформе

Кроме того – вариант позволил сберечь дефицит бюджета - в некоторых рамках. Об этом недавно рассказал глава страны Петр Порошенко – в самом начале заседания Нацсовета реформ.

Порошенко подчеркнул, что не хотел бы вести речь о важности пенсионной реформы, ведь эти дискуссии велись девять месяцев, однако отдельно следует отметить коммуникативную стратегию. Также нужно поблагодарить всех, кто столом имел иную точку зрения, однако был найден компромисс и предложен вариант, позволивший повысить пенсии – добавил президент.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко анонсировал заседание Национального совета реформ.