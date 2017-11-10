Нефть Brent торгуется выше 63 долларов за баррель

Стоимость на нефть североморской марки Brent сегодня утром, 10 ноября 2017 года, находится на уровне более 63 долларов за баррель.
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.
Таким образом, по состоянию на 07:50 по киевскому времени цена барреля нефти Brent находилась на уровне 63,82 долларов. Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,02% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Вместе с тем цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 57,10 доллара за баррель. В свою очередь фьючерсы на нефть снизились по меньшей мере на 0,12%.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", организация стран-экспортеров нефти дала небольшую аналитику по поводу роста спроса нефти на конец 2017 - начало 2018 года. Оптимистичный прогноз организации и на 2018 год, так как процент добычи "черного золота" увеличиться еще на полтора процента по отношению в 2017 году - 98 млн баррелей в сутки.