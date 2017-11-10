Нефть Brent торгуется выше 63 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 07:50 по киевскому времени цена барреля нефти Brent находилась на уровне 63,82 долларов. Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,02% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Вместе с тем цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 57,10 доллара за баррель. В свою очередь фьючерсы на нефть снизились по меньшей мере на 0,12%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", организация стран-экспортеров нефти дала небольшую аналитику по поводу роста спроса нефти на конец 2017 - начало 2018 года. Оптимистичный прогноз организации и на 2018 год, так как процент добычи "черного золота" увеличиться еще на полтора процента по отношению в 2017 году - 98 млн баррелей в сутки.