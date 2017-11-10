Наличный доллар в пятницу понизился до 26,80 гривен

Наличный евро сегодня остался на прежнем уровне. Таким образом сегодня доллар продается по 26,80 гривен, а евро можно купить 31,26 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00-26,73, продажи 26,69 - 27,00 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,5166, продажи - 26,8034 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,10-31,13, продажи - 31,05-31,80 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,7312, продажи - 31,2649 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,470, продажи - 4,470-5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,921, продажи - 4,569 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 9 ноября 2017 года, наличный доллар потерял четыре копейки. Наличный евро также понизился на четыре копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,86 гривен, а евро можно было купить по 31,26 гривен за евро.