16:19 10.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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40 миллиардов гривен выделено для развития дорог, - Порошенко

На строительство украинский автодорог в 2018 г. планируется выделить 40 миллиардов гривен. 

40 миллиардов гривен выделено для развития дорог, - Порошенко

Про это сообщил глава украинского государства Петр Порошенко – в рамках всеукраинского форума представителей украинских местных общин, который состоялся десятого ноября. По словам главы государства – если в стране приступили к строительству в 2014 г. дорог на шесть миллиардов гривен, то уже в 2015 г. эта сумма была десять миллиардов, а в 2016 г. – уже 20 миллиардов гривен. В 2017 г. планируется в целом потратить 30 миллиардов гривен на дороги, а в 2018 г. -  все 40 миллиардов. Президент добавил, что автодорожное строительство сможет обеспечить людям рабочие места и развитие украинских территорий.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине ежедневно в ДТП на дорогах гибнут в среднем восемь человек.


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