40 миллиардов гривен выделено для развития дорог, - Порошенко

Про это сообщил глава украинского государства Петр Порошенко – в рамках всеукраинского форума представителей украинских местных общин, который состоялся десятого ноября. По словам главы государства – если в стране приступили к строительству в 2014 г. дорог на шесть миллиардов гривен, то уже в 2015 г. эта сумма была десять миллиардов, а в 2016 г. – уже 20 миллиардов гривен. В 2017 г. планируется в целом потратить 30 миллиардов гривен на дороги, а в 2018 г. - все 40 миллиардов. Президент добавил, что автодорожное строительство сможет обеспечить людям рабочие места и развитие украинских территорий.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине ежедневно в ДТП на дорогах гибнут в среднем восемь человек.