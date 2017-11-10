13:00 10.11.2017 | Экономика | Новости
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12 ноября Киев посетит президент Всемирного банка

Джим Йонг Ким запланировал вскоре с двухдневным визитом прибыть в Киев.

12 ноября Киев посетит президент Всемирного банка

Так, он намерен приехать ненадолго в столицу - ради обсуждения реформ, которые проводятся в Украине. Глава Всемирного банка - Джим Йонг Ким – должен прилететь в Киев в воскресенье, 12-го ноября.

Такую информацию распространила пресс-служба банка. Известно, что президент Всемирного банка в Украину приедет с двухдневным визитом - ради обсуждения внедрения реформ в Украине, а также для подтверждения поддержки ВБ в сфере ускорения экономического роста и улучшения жизней людей. В процессе своего визита он проведет встречу с президентом Украины - Петром Порошенко, а также с премьером Владимиром Гройсманом.

Как сообщал УРА-Информ, Всемирный банк может выделить Украине миллиард долларов.


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