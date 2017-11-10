12 ноября Киев посетит президент Всемирного банка

Так, он намерен приехать ненадолго в столицу - ради обсуждения реформ, которые проводятся в Украине. Глава Всемирного банка - Джим Йонг Ким – должен прилететь в Киев в воскресенье, 12-го ноября.

Такую информацию распространила пресс-служба банка. Известно, что президент Всемирного банка в Украину приедет с двухдневным визитом - ради обсуждения внедрения реформ в Украине, а также для подтверждения поддержки ВБ в сфере ускорения экономического роста и улучшения жизней людей. В процессе своего визита он проведет встречу с президентом Украины - Петром Порошенко, а также с премьером Владимиром Гройсманом.

Как сообщал УРА-Информ, Всемирный банк может выделить Украине миллиард долларов.