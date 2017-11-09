В Ватикане запретят продавать сигареты

Так, Франциск распорядился запретить продавать сигареты в Ватикане – начиная с 2018 г. Такие данные распространил Reuters. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – каждый год курение вызывает около семи миллионов смертей – по всему миру.

Известно также, что сигареты в Ватикане недавно продавали по сниженной цене – местным сотрудникам, а также пенсионерам. Работникам Ватикана разрешалось приобретать в месяц по пять коробок сигарет. При этом цена сигарет в Ватикане была значительно ниже, чем в Италии.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине могут существенно повысить цены на сигареты.