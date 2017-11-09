18:40 09.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украину доставлена новая партия угля из США

Сегодня – девятого ноября – примерно в 14:00 к причалу предприятия “МТП” Южный" в н.п. Одесса пришвартовался балкер MG EXPLORER. 

В Украину доставлена новая партия угля из США

Такая информация была распространена в пресс-службе порта “Южный”. Согласно сообщению – в трюмах прибывшего недавно танкера находится 80 тысяч тонн угля, предназначенного для украинских электростанций „Центрэнерго“. Данный груз был доставлен из США – также сказано в сообщении.

Предприятие на данный момент функционирует в обычном режиме, производственные мощности к разгрузке подготовлены. Грузооборот ГП “МТП “Южный” в течение 2017 года составил уже 9,7 миллиона тонн, и среди них - импортный энергетический уголь — 0,6 миллиона тонн, а также коксующийся уголь — 1,5 миллиона тонн.

Как сообщал УРА-Информ, МЭРТ внедрило санкции касательно российского поставщика угля.


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