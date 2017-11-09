17:19 09.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине начали строить хранилище отработанного ядерного топлива

На Киевщине стартовало строительство хранилища для отработанного ядерного топлива.

В Украине начали строить хранилище отработанного ядерного топлива

Так, начали строить хранилище предприятия "Энергоатом". Такие данные распространил вице-премьер Владимир Кистион – при помощи Facebook. Согласно его словам – недавно произошло событие исторической важности – приступили к строительству первой в стране ядерной установки, и работа над ней вскоре сможет обеспечить стране ведущие позиции по атомной генерации.

Также Кистион добавил, что Украина в 2020 г. будет являться энергетически независимой в деле отработки ядерного топлива. Также страна получит шанс каждый год аккумулировать 5,5 миллиарда гривен в госбюджете.

Как сообщал УРА-Информ, Украина получит от США больше ядерного топлива.


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