В Минсоцполитики рассказали о перерасчете пенсий для переселенцев

Андрей Рева отметил, что перерасчет пенсий для украинских переселенцев это "сложная проблема".
Министерство социальной политики Украины нашло решения по перерасчету пенсий для вынужденных переселенцев. Такое сообщение поступило от главы Минсоцполитики Андрея Ревы. Согласно его словам - сейчас перерасчет украинский пенсий для переселенцев – это сложная проблема.
Однако был выявлен вариант ее решения и на данный момент вопрос решают – подчеркнул также Рева. Министр добавил, что Украина не платит жителям неподконтрольных территорий пенсии сейчас – по причине отсутствия "физической возможности". И единственный выход – это выезд в подконтрольные территории и регистрация там.
Как сообщал УРА-Информ, в Украине уже зарегистрировано около полутора миллионов переселенцев.