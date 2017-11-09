17:36 09.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Минсоцполитики рассказали о перерасчете пенсий для переселенцев

Андрей Рева отметил, что перерасчет пенсий для украинских переселенцев это "сложная проблема".

В Минсоцполитики рассказали о перерасчете пенсий для переселенцев

Министерство социальной политики Украины нашло решения по перерасчету пенсий для вынужденных переселенцев. Такое сообщение поступило от главы Минсоцполитики Андрея Ревы. Согласно его словам -  сейчас перерасчет украинский пенсий для переселенцев – это сложная проблема.

Однако был выявлен вариант ее решения и на данный момент вопрос решают – подчеркнул также Рева. Министр добавил, что Украина не платит жителям неподконтрольных территорий пенсии сейчас – по причине отсутствия "физической возможности". И единственный выход – это выезд в подконтрольные территории и регистрация там.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине уже зарегистрировано около полутора миллионов переселенцев.


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