06:00 09.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В четверг в Украину приедет техническая миссия МВФ

В четверг, 9 ноября, в Украину приедет техническая миссия Международного валютного фонда.

В четверг в Украину приедет техническая миссия МВФ

Она пробудет в Киеве до 17 ноября. Как сказано в сообщении киевского представительства Фонда, команда в составе нескольких экспертов МВФ приедет для проведения технического обсуждения проекта бюджета на 2018 год.

Напомним, правительство Украины ожидает, что проект госбюджета-2018 в первом чтении будет рассмотрен Верховной Радой 14-17 ноября.

Согласно расписанию пленарных заседаний на 7-10 ноября, Рада должна была рассматривать проект госбюджета-2018 7 ноября.

Как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины предложил народным депутатам перенести рассмотрение законопроекта о государственном бюджете на 2018 год на следующую неделю.


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