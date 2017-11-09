12:33 09.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинцы смогут меньше платить за плохие ЖКУ

Принятый украинским парламентом закон о ЖКУ предполагает право потребителя на снижение размера оплаты ЖКУ.

Украинцы смогут меньше платить за плохие ЖКУ

Так, плата может быть снижена в случае плохого качества коммунальных услуг. Такие сведения распространил вице-премьер - министр регионального развития и ЖКХ Геннадий Зубко. Такие данные распространила пресс-служба Минрегиона.

Документ предполагает право потребителя на более низкий размер оплаты за ЖКУ - в случае непредоставления этих услуг, а также предоставления в неполном объеме либо же снижения качества этих услуг. Потребитель – по этому законопроекту – вправе не платить за ЖКУ, если не пользуется ими в свое отсутствие в квартире больше 30-ти дней.

Как сообщал УРА-Информ, Рада приняла закон про коммунальные услуги.


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