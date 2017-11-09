Украина импортировала нефтепродуктов более чем на 3 млрд долларов

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Как отмечается, в период за январь-октябрь этого же года из Беларуси было импортировано топливо на 1 млрд 574 млн долл. В свою очередь из Российской Федерации сумма составила - 893 млн долл., из Литвы – на 347,959 млн долл., из других стран – на 479 млн долл.

В результате украинский импорт нефтепродуктов увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Также за 10 месяцев Украина импортировала 856 тыс. тонн нефтяного сырья на 364 млн долл., в том числе из Азербайджана – на 301 млн долл., из Ирана – на 36 млн долл., из Казахстана – на 17 млн долл., других стран – на 9 млн. долл.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", организация стран-экспортеров нефти дала небольшую аналитику по поводу роста спроса нефти на конец 2017 - начало 2018 года.