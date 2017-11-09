Рева рассказал о финансировании льгот и субсидий

Так, потребности украинских граждан в льготах, а также в субсидиях – примерно на уровне 62 миллиардов гривен. Известно, что украинский министр социальной политики недавно указал необходимый объем финансирования украинских субсидий и льгот - на 2018 год.

Такое заявление министр сделал в рамках одного из интервью для СМИ. По словам Ревы – он на данный момент реально оценивает потребность украинских граждан в субсидиях и льготах – и эта сумма находится на уровне 62 миллиардов. Это - при условии, что вскоре будут закрыты долги – уже до конца года, а это значит, что в госбюджете найдется еще около девяти миллиардов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, на финансирование субсидий направят 14 миллиардов гривен.