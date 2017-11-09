На субсидии предложено выделить дополнительно восемь миллиардов гривен

Изменения в Госбюджет-2017 предполагает рост субвенций для украинцев на оплату услуг ЖКХ.
Так, рост субвенций предполагается на 7,62 миллиардов гривен – то есть до 68,79 миллиарда гривен. Такие данные глава комитета по вопросам бюджета, депутат Андрей Павелко – распространил на странице в Facebook. Согласно его сообщению – в ходе заседания комитета был рассмотрен важный законопроект про внесение в Госбюджет-2017 изменений. Данная инициатива предполагает рост объема субвенций для украинцев – на оплату ЖКУ на 7,62 миллиарда гривен. Также может быть увеличено медицинская субвенция – на 300 миллионов гривен.
Как сообщал УРА-Информ, Рада приняла закон про коммунальные услуги.