13:20 09.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На субсидии предложено выделить дополнительно восемь миллиардов гривен

Изменения в Госбюджет-2017 предполагает рост субвенций для украинцев на оплату услуг ЖКХ.

На субсидии предложено выделить дополнительно восемь миллиардов гривен

Так, рост субвенций предполагается на 7,62 миллиардов гривен – то есть до 68,79 миллиарда гривен. Такие данные глава комитета по вопросам бюджета, депутат Андрей Павелко – распространил на странице в Facebook. Согласно его сообщению – в ходе заседания комитета был рассмотрен важный законопроект про внесение в Госбюджет-2017 изменений. Данная инициатива предполагает рост объема субвенций для украинцев – на оплату ЖКУ на 7,62 миллиарда гривен. Также может быть увеличено медицинская субвенция – на 300 миллионов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, Рада приняла закон про коммунальные услуги.


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