Конгресс США одобрил бюджет с финансовой помощью Украине

В нем на 2018 год включена статья о предоставлении Украине 350 миллионов долларов помощи на безопасность, включая оборонную летальную помощь. Как сообщает Reuters, документ с 700 миллиардами долларов в 2018 финансовом году одобрен, поддерживая призыв президента США Дональда Трампа к усилению финансирования военных.

При этом план расходов превышает расходы в размере 603 миллиардов долларов, предложенные Трампом в мае.

Таким образом, только один Пентагон получит 692 миллиардов долларов, включая 65,7 миллиардов долларов на операции в Ираке и Афганистане. Вместе с тем документ должен еще пройти всеобщее голосование в Палате представителей и Сенате.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в сентябре сенатор от Республиканской партии США Роб Портман заявил, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине помощь на оборону при условии прогресса в ключевых реформах оборонного сектора. В частности, речь идет о введении гражданского контроля за военными, а также улучшении системы обеспечения.