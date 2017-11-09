Доллар в обменниках понизился до 26,86 гривен

Наличный евро также понизился на четыре копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,86 гривен, а евро можно купить по 31,26 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00-26,77, продажи 26,75 - 27,00 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,5958, продажи - 26,8578 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,98-31,17, продажи - 31,05-31,80 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,7240, продажи - 31,2651 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,470, продажи - 4,450-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,931, продажи - 4,590 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 8 ноября 2017 года, наличный доллар потерял семь копеек. Наличный евро понизился на десять копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,90 гривен, а евро можно было купить по 31,30 гривен.