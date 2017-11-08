15:17 08.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине продажи кофе выросли на 12%

В Украине в сравнении с 2016 г. – в 2017 г. объемы продаж кофе возросли на 12%. 

В Украине продажи кофе выросли на 12%

Такие данные распространил ритейл-аудит Nielsen. Согласно данным – в этом году в сравнении с прошлым годом рост продаж показал именно натуральный кофе – рост продаж составил 12% - в натуральном выражении, а также 8% - в денежном.

Также известно, что продажа в стране кофе-миксов не изменилась, однако на 8% продажи выросли в денежном эквиваленте – благодаря росту цены за килограмм. При этом объемы продаж растворимого кофе сократились на 2% - в натуральном выражении, однако на 1% возросли – в денежном.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине чашка кофе за два года стала дороже на 25-30%.


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