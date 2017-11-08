В ГПУ опровергают исчезновении средств, конфискованных в рамках "газового дела"

Порядок дальнейшего использования этих денег должен определит парламент. Об этом в среду, 8 ноября, в Киеве на брифинге заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

Он также напомнил, что по решению Краматорского суда была применена специальная конфискация денег, которые находились на счетах компании Quickpace в "Ощадбанке". Это 156 миллионов долларов и около 218 тысяч гривен.

"Ощадбанк" напрямую перечислил эти средства на счет Государственной казначейской службы Украины. Дальнейшая судьба указанных средств была определена уже Верховной Радой Украины, которая летом этого года приняла закон об изменениях в государственный бюджет, определив целевое использование данных средств, - пояснил он, добавив, что в Генпрокуратуре не понимают цель длительных допросов руководства "Ощадбанка" представителями Национального антикоррупционного бюро Украины.

Енин также уверен, что таким действия НАБУ согласно закону должна дать оценку Специализированная антикоррупционная прокуратура, а следствие Генпрокуратуры учтет указанную информацию для определения роли Онищенко в этой ситуации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду пресс-служба НАБУ сообщила, что бюро пытается установить судьбу около 156 миллионов долларов и около 218 тысяч гривен, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с народным депутатом Александром Онищенко, и были арестованы на счетах ОАО "Ощадбанк" в рамках так называемого "газового дела", и детективы НАБУ проводят расследование в отношении должностных лиц ПАО "Ощадбанк".