02:00 08.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Рада разрешила к 2023 году импортировать в Украину оборудования без уплаты ввозной пошлины

Верховная Рада разрешила к 2023 году импортировать в Украину оборудования без уплаты ввозной пошлины.

Рада разрешила к 2023 году импортировать в Украину оборудования без уплаты ввозной пошлины

Соответствующие сведения  стали известны с сайта ведомства.

Парламентарии 228 голосами поддержали во втором чтении и в целом соответствующие изменения в Таможенный кодекс.

В частности, к первому января 2023 года производители украинских фильмов смогут ввозить на территорию Украины без уплаты пошлины ряд товаров.

Среди них: кинопленка, экспонированная и проявленная, со звуковой дорожкой или без звуковой дорожки, или состоящая только из звуковой дорожки, пленки в рулонах, катушках или в виде лент для кинематографии или фотосъемки, бобины, катушки и аналогичные изделия для намотки фото- и кинолент или лент, пленок и тому подобное.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", профильный парламентский комитет утвердил, поданную президентом Украины Петров Порошенко, редакцию законопроекта о реинтеграции Донбасса. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны  одобрил проект закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".


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