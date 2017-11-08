МЭРТ ввело санкции против поставщика угля из России

Компания является одним из крупнейших российских поставщиков антрацита в Украину. Как сказано в приказе ведомства от 30 октября, санкции вводятся на основании запроса Службы безопасности. Они вступают в силу через 40 дней.

При этом в МЭРТ пояснили, что такие меры принимаются из-за действий, которые могут навредить национальной экономической безопасности. Таким образом Южтрансу будет запрещено осуществлять внешнеэкономическую деятельность с хозяйствующими субъектами в Украине.

Напомним, Южтранс входит в Южную угольную компанию, которая владеет добывающими активами в Ростовской области. Компания является одним крупнейших поставщиков угля из России.

Как сообщал УРА-Информ, Украина с начала 2017 года импортировала 15,1 млн тонн угля на почти 2,2 миллиона долларов, что в 1,5 раза превышает сумму, которую Украина платила последних два года.