14:51 08.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин одобрил привлечение от ЕБРР кредита

Кабмин принял решение одобрить кредит, который понадобится для расширения сети метрополитена в Харькове.

Кабмин одобрил привлечение от ЕБРР кредита

Так, Кабмин принял решение одобрить привлечение кредита в объеме 160 миллионов евро от Евробанка реконструкции и развития. Такое решение приняли недавно даже без обсуждения – восьмого ноября - в рамках заседания украинского правительства. Более того - также Кабмин одобрил и привлечение кредита от Европейского инвестбанка на аналогичную сумму, которые применят для расширения сети метрополитена в Харькове.

Как сообщал УРА-Информ, глава Всемирного банка запланировал на ближайшее время визит в Киев. В рамках данного визита должен быть подписан трехсторонний меморандум – между Укргазбанком, а также ВБ и Международной финансовой корпорацией.


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