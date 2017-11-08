Кабмин одобрил привлечение от ЕБРР кредита

Так, Кабмин принял решение одобрить привлечение кредита в объеме 160 миллионов евро от Евробанка реконструкции и развития. Такое решение приняли недавно даже без обсуждения – восьмого ноября - в рамках заседания украинского правительства. Более того - также Кабмин одобрил и привлечение кредита от Европейского инвестбанка на аналогичную сумму, которые применят для расширения сети метрополитена в Харькове.

Как сообщал УРА-Информ, глава Всемирного банка запланировал на ближайшее время визит в Киев. В рамках данного визита должен быть подписан трехсторонний меморандум – между Укргазбанком, а также ВБ и Международной финансовой корпорацией.