Кабмин намерен законом защищать бизнес от давления власти

Этот документ совместно разрабатывали Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, секретариат Кабмина и Офис омбудсмена. Он необходим, чтобы в конце концов совместно с парламентом и президентом поставить в этом вопросе точку.

Об этом в среду, 8 ноября, на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он напомнил о своем обещании выйти с законодательной инициативой, которая остановит давление на бизнес со стороны правоохранительной системы Украины и заверил, что новый закон повысит ответственность правоохранителей за превышение полномочий.

Вместе с тем Гройсман заверил, что планирует максимально быстро внести этот законопроект на рассмотрение Верховной Рады и попросить депутатов принять его уже в 2017 году. Документ имеет две основные цели - защитить честный бизнес и наказать нелегальный. В частности, закон предусматривает возможность видео- и аудиофиксации действий силовиков, начиная от подачи ходатайства в суд на разрешение обыска и заканчивая ходом самых следственных действий, - пояснил глава правительства, добавив, что закон предоставит обязательный допуск на место обыска адвокатам предпринимателей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 14 сентября на встрече президента Петра Порошенко с представителями бизнеса и силовых структур была достигнута договоренность прекратить силовые операции на предприятиях.

Тогда Гройсман пообещал, что до конца года правительство внесет в парламент законопроекты, которые решат эту проблему.