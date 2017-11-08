Из "Ощадбанка" исчезли 157 млн долларов Онищенко, - НАБУ

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. По информации ведомства, все средства принадлежали компании Quickpace Limited, которую связывают с беглым нардепом Александром Онищенко.

При этом в банке добавили, что деньги были якобы перечислены в государственный бюджет. В связи с этим детективы НАБУ допросили должностных лиц банка.

В ходе допроса чиновники не предоставили никаких сведений в подтверждение перечисления указанных сумм в госбюджет, ссылаясь на запрет разглашать сведения.

Таким образом, пока неизвестно, куда и при каких обстоятельствах указанные средства были перечислены.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Национальном антикоррупционном бюро разъяснили обыски у министра инфраструктуры Владимира Омеляна. По факту возможного незаконного обогащения и возможного декларирования недостоверных данных одним из членов Кабинета Министров Украины.