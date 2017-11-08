15:19 08.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Из "Ощадбанка" исчезли 157 млн долларов Онищенко, - НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро начали расследование в отношении сотрудников "Ощадбанка" по факту пропажи 156,8 млн долларов и 218,1 тыс. гривен. 

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Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. По информации ведомства, все средства принадлежали компании Quickpace Limited, которую связывают с беглым нардепом Александром Онищенко.

При этом в банке добавили, что деньги были якобы перечислены в государственный бюджет. В связи с этим детективы НАБУ допросили должностных лиц банка.

В ходе допроса чиновники не предоставили никаких сведений в подтверждение перечисления указанных сумм в госбюджет, ссылаясь на запрет разглашать сведения.

Таким образом, пока неизвестно, куда и при каких обстоятельствах указанные средства были перечислены.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  Национальном антикоррупционном бюро разъяснили обыски у министра инфраструктуры Владимира Омеляна. По факту возможного незаконного обогащения и возможного декларирования недостоверных данных одним из членов Кабинета Министров Украины.


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