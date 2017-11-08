Инфляция в Украине в октябре составила 1,2%

В то же время в сентября цены повысились на с 2%. Как сообщает в среду, 8 ноября, Государственная служба статистики в годовом исчислении, по сравнению с октябрем 2016 года, цены на потребительском рынке выросли на 14,6%, а с начала 2017 года - на 11,5%.

Вместе тем наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на содержание домов и придомовых территорий - 46,7%, мясо и мясопродукты - 29,9%, овощи - 29,4%, сливочное масло - 28,9%, молоко - 28,3%, электроэнергию - 28,1%.

По сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожали яйца - 14,9%, молоко - 5,5%, топливо и масло - 4,4%, сливочное масло - 4,1%.

В Госстате также напомнили, что данные представлены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Госстат, с начала года инфляция достигла 10,2%, выйдя за пределы установленного Национальным банком Украины целевого диапазона в 8%.