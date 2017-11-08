Гройсман анонсировал рост экономики на уровне 3%

Такие данные распространил украинский глава правительства Владимир Гройсман – в процессе заседания украинского правительства. Согласно его данным – сегодня у правительства имеется четкое видение того, что в 2018 г. будет обеспечен рост экономики даже выше 3 процентов. При этом премьер также отметил, что подобный рост – явно недостаточен, потому что экономика должна расти на уровне примерно 5-7 процентов.

Как сообщал УРА-Информ, ЕИБ планирует выделить для украинских университетов 120 миллионов евро. Такое соглашение было заключено с украинским парламентом.