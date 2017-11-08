Герцогство принца Чарльза вложило в офшоры миллионы фунтов

Все эти сердства вложены в офшорные фонды и компании, в том числе и в бизнес-структуру на Бермудских островах, сообщает газета Guardian.

К примеру, герцогство в условиях секретности инвестировало около 100 тысяч долларов в компанию друга принца Чарльза - Хью ван Катсема, с которым они познакомились во время учебы в Кембриджском университете. Тот факт, что средства были переданы в тайне, при условии что у герцогства нет налоговых льгот, может стать причиной для "неудобных вопросов".

Стоит добавить, что принц Чарльз не участвовал напрямую в принятии решений, связанных с инвестициями.

Напмоним, как сообщал ране "УРА-Информ", по меньшей мере 10 млн фунтов стерлингов царствующая королева Великобритани инвестировала в оффшоры из частных состояний. Так, инвестиции были обнаружены в лизинговой компании BrightHouse, которую обвиняли в том, что она наживалась на бедных.