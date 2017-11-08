11:40 08.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ЕИБ выделит 120 млн евро на украинские университеты

Верховная Рада одобрила финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком о привлечении 120 млн евро займа на энергомодернизацию высших учебных заведений.

ЕИБ выделит 120 млн евро на украинские университеты

Согласно данным сайта правительства, за соответствующий законопроект проголосовал 231 народный депутат.

Бенефициарами проекта выступают государственные высшие учебные заведения, соответствующие определенным в рамках реализации проекта критериям.

Общий период погашения займа -  до 20 лет cо льготным периодом до пяти лет.На первом этапе будет выделено 81 миллион евро для ремонта 147 сооружений, входящие в состав семи университетов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Инфрм", в 2018 году украинские выпускники смогут подать до семи заявок на вступление университеты. Абитуриенты смогут подать только семь электронных заявок на четыре специальности во время поступления.

 


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