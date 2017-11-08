ЕИБ выделит 120 млн евро на украинские университеты

Согласно данным сайта правительства, за соответствующий законопроект проголосовал 231 народный депутат.

Бенефициарами проекта выступают государственные высшие учебные заведения, соответствующие определенным в рамках реализации проекта критериям.

Общий период погашения займа - до 20 лет cо льготным периодом до пяти лет.На первом этапе будет выделено 81 миллион евро для ремонта 147 сооружений, входящие в состав семи университетов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Инфрм", в 2018 году украинские выпускники смогут подать до семи заявок на вступление университеты. Абитуриенты смогут подать только семь электронных заявок на четыре специальности во время поступления.