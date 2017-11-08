ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП Украины на 2017-2018 годы

В частности, экономический рост в 2017 году составит 2%, а в 2018 - 3%. Как сообщила во вторник, 7 ноября, пресс-служба банка, там считают, что основными факторами повлиявшими на динамику ВВП стали рост потребления и уровня заработной платы.

Однако в банке отметили, что есть и факторы, оказывающие негативное влияние на рост ВВП. Это высокие процентные ставки и потребительская инфляция.

В ЕБРР также отметили стабилизацию банковской системы, хотя прирост кредитования экономики остается слабым на фоне высоких процентных ставок. Потребительская инфляция замедлилась, но остается высокой, - отметили аналитики банка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Нацбанк ожидает более существенного роста экономики Украины в 2017-2019 году.