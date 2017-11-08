Brent торгуется на уровне 63,41 долл. за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 8:18 утра, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,44%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 56,90 доллара за баррель, потеряв 0,52%.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", террористическая организация "Исламское государство" теряет основные каналы доходов от нефти. Согласно информации издания, с начала 2015 года доходы боевиков от продажи нефти сократились с 50 млн долларов до менее чем четырех млн долларов.