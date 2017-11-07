В Саудовской Аравии заморозят 33 млрд долларов у задержанных чиновников

Один из центральных банков Саудовской Аравии поручил кредитным организациям королевства заморозить счета десятков чиновников и бизнесменов. Известно, что все они были задержаны по подозрению в коррупции
Об этом стало известно из агенства Bloomberg.
В данный момент подготовлен список приблизительно из сотни кредиторов, чьи счета также в скором времени должны быть заморожены. Кроме того, саудовские банки начали замораживать счета подозреваемых в коррупции. Среди задержанных — ранее возглавлявший Минфин Саудовской Аравии принц Аль-Валид бин Талал.
Также его называют одним из богатейших людей планеты: состояние принца превышает 20 миллиардов долларов.
Стоит добавить, что четвертого ноября король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд издал указ о борьбе с коррупцией и создании верховного комитета по борьбе с ней во главе с наследным принцем
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Саудовской Аравии заявили, что проведут специальную реформу, которая разрешит женщинам посещать еще больше общественных мест.