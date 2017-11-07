13:09 07.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинские международные резервы возросли до 18,7 миллиарда долларов

Украинские международные резервы по состоянию на вторник, 7 ноября, возросли на 21%. 

Украинские международные резервы возросли до 18,7 миллиарда долларов

Такие данные распространила пресс-служба НБУ. Согласно этим данным – украинские международные резервы состоянием на первое ноября 2017 г. уже составили 18735,8 миллиона долларов (эквивалент) – согласно предварительной информации.

Таким образом – уже третий месяц подряд резервы обновляют свой максимум – с начала 2014 г. На сегодняшний день резервы на 21% превышают уровень, который фиксировали в начале 2017 г. Также известно, что по результатам октября резервы страны выросли на 98 миллионов долларов – либо же на 0,5%.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре украинские международные резервы выросли на 3,3%.


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