Украина увеличила экспорт мяса в полтора раза

Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

По данным ведомства, в денежном выражении экспорт вырос с 271 млн долларов до 397 млн долларов. Если до 2015 года позицию основного импортера украинского мяса и субпродуктов удерживала Россия, то теперь преобладают поставки на рынки стран - Европы и Азии.

Так, за девять месяцев этого года больше всего отечественной мясной продукции закупили Египет (17,1%), Нидерланды (14,3%), Ирак (8,8%), Беларусь (8,4%) и Азербайджан (7,6%).

Постоянными крупными импортерами украинского мяса остаются также Гонконг, Германия, Грузия и Казахстан.

Как сообщалось ранее в "УРА-информ", украина увеличила экспорт сигарет за границу на четыре процента. В течении января-сентября месяца 2017 года украинское государство наторговало сигаретных изделий на сумму в пять млрд гривен. Кроме всего прочьего, Украина нарастила экспорт безалкогольных напитков.