Тигипко купит "дочку" российского Сбербанка

В настоящее время банк контролируется Сбербанком России. Как сообщает во вторник, 7 ноября, пресс-служба НБУ, в частности, регулятор согласовал приобретение опосредованного существенного участия в размере 99,9% в уставном капитале VS Банка через кипрскую компанию Bailican Limited.

По данным НБУ, заявку Тигипко подал еще в августе. Национальный банк и Антимонопольный комитет рассмотрел ее и в сентябре текущего года АМКУ одобрил проведение такой сделки.

После покупки банка Тигипко планирует его объединить с ТАСкомбанком.

Напомним, по данным НБУ, на 1 октября по размеру активов ТАСкомбанк занимал 19-е место среди действующих банков, тогда как VS Банк занимал 28-е место.

Как сообщали УРА-Информ, Тигипко является владельцем финансово-промышленной группы ТАС. На финансовом рынке группа представлена ТАСкомбанком и страховой группой ТАС. В течение 2017 года ТАСкомбанк приобрел часть активов и пассивов неплатежеспособных Диамантбанка и банка "Новый".