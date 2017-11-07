Отопительный сезон-2017, тепло будет или нет….

При этом, в прошлом году он начался 5 октября. Как заверил вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко, бюджетная сфера до назначенной даты была готова к отопительному сезону на 99,9%, а жилой сектор – на 99,4%.

Речь идет о жилом секторе, подготовке паспортов к подключению тепла в домах, детских садах, школах, больницах, а также – котельных, которые будут подавать тепло. Главы ОГА отвечают за контроль и мониторинг технической готовности всех объектов к отопительному сезону. В свою очередь - муниципалитеты, имея финансовые и технические возможности, ответственные за своевременное подключение жилых объектов к теплу, – отчитался чиновник, переложив таким обазом всю ответственность на органы местного самоуправления, который якобы, должны контролировать теплоснабжающие компании и процесс тарифообразования. В тех пор прошло три недели, а воз и ныне там…

По данным Министерства региональной политики на сегодняшний день в Украине работает 1176 предприятий теплоэнергетики. Из них 47 компаний - имеют лицензию НКРЭКУ, работа остальных 1129 предприятий - регулируется на местном уровне.

Согласно закону о жилищно-коммунальных услугах, решение о старте отопительного сезона в Украине принимает местная власть. Если среднесуточная температура воздуха как минимум три дня не поднимается выше восьми градусов тепла - должны включать отопление. Вместе с тем, если есть заявки, то социальные объекты даже при температуре в 16 градусов внутри помещения должны быть включены.

В Минрегионе подчеркивают, что за обеспечение потребителей теплом и горячим водоснабжением полную ответственность несет местная власть. Власти на местах должны отчитаться о начале отопительного сезона или же понесут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а это статья 367 Уголовного кодекса Украины - лишение свободы до пяти лет, напомним Зубко, добавив, что до 31 октября, местные власти должны были провести мониторинг и подготовить все проблемные вопросы прохождения отопительного сезона по своим областям. Но не взирая на почти стопроцентную готовность, так и не получилось начать отопительный сезон по всей Украине так и не удалось.

Итак начнем - со столицы. Отопительный сезон здесь стартовал 16 октября. По данным заместителя главы Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева на эту дату к отоплению подключены 80% жилых домов. По его словам, речь идет о домах, которые находятся в управлении города. Вместе с тем из-за аварийных повреждений теплосетей без централизованного отопления остались 234 жилых дома. О также заверил, что качество тепла напрямую зависит от состояния теплосетей, а на сегодняшний день 70% теплосетей Киева уже исчерпали свой 25-летний ресурс эксплуатации и требуют замены.

Мерзнут также жители Сумм, Луцка и Днепра. Тут чиновники объясняют это рядом причин - начиная от завоздушки сети до капитальных ремонтов и поверка счетчиков, которая до сих пор продолжается. Но самое ужасное, что даже при подключенных батареях людям приходится включать обогреватель, поскольку греют те слабовато.

А вот из-за огромных долгов тысячи людей Кривого Рога, Павлограда и Новомосковска рискуют остаться без отопления в квартирах вообще этой зимой. На начало отопительного сезона тут остаются почти 500 тысяч жителей области. Проблему можно решить, но для этого городские власти должны выделить средства для уплаты задолженности. Правда чиновники обещают это сделать в течение недели.

Что касается Кривого Рога, то в половине города тепло подано – за это отвечает коммунальное предприятие "Теплосеть", которым управляет городской голова. А вот вторая половина местных жителей 600-тысячного города и дальше будет мерзнуть, поскольку их обслуживает госпредприятие "Теплоцентраль", подчиняющегося Фонду госимущества. Это госпредприятие в июне 2017 было выставлено на приватизацию и, по мнению экспертов, сейчас все делается для того, чтобы максимально снизить его цену. Для этого в марте еще одно госпредприятие – "Газ Украины" подало иск и начала дело о банкротстве "Телпоцентрали". ФГИ за последнее время пять раз менял директоров, которые выполняют задачи только из Киева. При них задолженность предприятия превысила два миллиарда гривен. В итоге "Теплоцентраль" не включила тепло для более, чем 300 тысяч жителей Кривого Рога.

На самом деле, это делается для того, чтобы дешевле приватизировать теплоцентраль. Однако, этому мешает городская власть, которая требует передачи ТЭЦ в коммунальную собственность и выступает против приватизации этого стратегического для города предприятия, - уверен эксперт Сергей Быков.

В военном городке Балаклея, где в марте в воинской части произошел масштабный пожар, 400-ста семей также встречают отопительный сезон в холодных квартирах. В военном городке до сих пор не справились с последствиями. Снаряд разрушил котельную, которая отапливала более 400 квартир. Местные власти обещали к октябрю подключить все жилые дома к индивидуальному отоплению. Однако работы еще не завершены. Котел и счетчик люди получили как гуманитарную помощь, а вот монтажные работы внутри надо делать за свой счет, а это почти десять тысяч гривен. Такая сумма не каждому по карману, поэтому без новых батарей до сих пор почти сто квартир. В половине квартир до сих пор нет счетчиков, однако это не беда, говорят газовики – за неделю обеспечат всех, а пока газ будут считать по площади помещений. На индивидуальное отопление жителям военного городка из бюджета выделили десять миллионов гривен. Здесь работают несколько подрядных бригад – монтажники, сварщики, газовики. Если испытания будет удачным – до конца недели газ подадут во все четыре сотни квартир.

Без отопления также на сегодняшний день вся социальная сфера и население города Смела Черкасской области. При этом тут беда с отопительным сезоном наблюдается уже несколько лет подряд. В прошлом году перебои были трижды. Дело в том, что 70% жителей поселка и местные теплосети уже седьмой год обслуживает частная компания "Смела Энергоинвест". За это время компания задолжала "Нафтогазу" 91 миллион гривен. Поэтому и не получило лимитов голубого топлива. Городская власть не хочет платить долг частной компании и планирует судиться, но в заложниках сложившейся ситуации оказались люди, которых мало интересуют юридические нюансы. Люди то исправно платят за тепло и хотят вовремя его получить.

Серьезные проблемы с отоплением имеет также и та часть Одессы, которая обслуживается госпредприятием "Одесская ТЭЦ". 300 тысяч одесситов мерзнут в своих квартирах, а местная власть в лице заместителя городского головы Анатолия Орловского поясняет, что проблемы связаны с тем, что госпредприятие теплоэлектроцентраль является банкротом и находится в стадии ликвидации. Дело о признании ТЭЦ банкротом находится в производстве Хозяйственного суда области. Постановление о таком признании было вынесено в декабре 2016-го. В связи с этим предприятие было обязано прекратить технологический цикл. Ликвидатор ТЭЦ сообщил городским властям, что, предприятие не может заключить договор о поставке газа. Однако суд, "во избежание техногенной катастрофы", удовлетворил ходатайство городского совета и позволил "Одесской теплоэлектроцентрале" поставлять потребителям тепловую энергию в течение всего отопительного сезона 2017/2018 годов.

Но несмотря на то, что ТЭЦ подписала договор с "Нафтогазом", номинации на нее пока не выделены, а государственная компания теперь использует небольшой шантаж и требует, что бы согласования с ней пятилетнего плана погашения задолженности за полученный ранее газ. При этом в "Нафтогазе" заверили, что на данный момент объемы "голубого топлива" в хранилищах уже превышают показатели по состоянию на начало отопительного сезона 2016 года.

По данным ведомства сейчас в подземных хранилищах находится более 16,2 миллиардов кубических метров газа, что на 1,5 миллиардов больше, чем в начале отопительного сезона прошлого года. Основная часть газа, хранящегося в украинских ПХГ, принадлежит "Нафтогазу. Эти объемы компания накопила для обеспечения бесперебойной поставки газа украинским потребителям, в том числе по специальным обязательствам и проблем с прохождением текущего отопительного сезона возникнуть не должно, - заверили в "Нафтогазе".

Тем не менее пробелы есть. Ведь для некоторых населенных пунктов Киевской области просто нет подтвержденных объемов газа. По этой причине 19-ть теплоснабжающих предприятий региона лишены поставок голубого топлива.

По данным "Нафтогаза Украины" "Киевоблгаз" не имеет юридических оснований для распределения природного газа данным потребителям. В особенности - обострилась ситуация со снабжением соответствующими объемами газа предприятий ТКЭ с "Яготинтепломережей", "Тетиевтепломережей", "УкрОпт Мастер-Энерго" в селе Коцюбинское.

Непросто обстоит дело и в Кропивницком. Учитывая многочисленные жалобы руководителей детских садов и учреждений здравоохранения на несоблюдение санитарных норм температурного режима в помещениях, в горсовете вынуждены были провести внеочередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Но невзирая на решения городской комиссии, "Кировоградгаз" не обеспечил подачу голубого топлива в котельные. Видимо такую ситуацию в городе предчувствовали. Накануне отопительного сезона в городе стартовал проект по модернизации систем отопления в жилых домах. Его запустили в "Кировоградгазе" совместно с программой поддержки финансирования мероприятий по повышению энергоэффективности жилья ЕБРР IQ energy. В рамках совместного проекта в домах кропивничан установили первые энергоэффективные газовые котлы и современные системы отопления.

Город Славутич в Киевской области отключен от газа из-за долга в размере 91 миллионов гривен. Из-за этого отопительный сезон так и не начался. Вследствие задолженности перед "Нафтогазом" аварийная бригада Вышгородского отделения "Киевоблгаза" удалила фрагмента трубопровода и отсоединила обеспечивающее город теплом коммунальное предприятие УЖКХ от газа. Потом трубу приварили, но вставили пластины, которые не позволяют осуществлять отбор газа. Таким образом труба целая, но газ по ней по-прежнему не идет, - рассказал городской голова Славутича Юрий Фомичев. Если отопительный сезон не удастся запустить до заморозков, то во время них сделать это будет крайне сложно. Если мы не получим газ в ближайшие сутки, мы будем сливать систему и объявлять чрезвычайную ситуацию в городе. У нас нет другого выбора. Мы получим второй Алчевск, - подчеркнул Фомичев. По его словам, в этом случае будут остановлены занятия в школах, закрыты детские сады, для людей будут организованы точки обогрева.

Жители Лимана, Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки, Мирнограда, Покровска, Бахмута и ряда других городов Донецкой области также могут остаться без тепла из-за долгов за электроэнергию. Эти предприятия должны более 140 миллионов гривен. В Павлограде тоже не включено централизованное отопление. Чтобы пустить газ для котельных, "Павлоградтеплоэнерго" должно перечислить "Нафтогазу" около 30 миллионов гривен.

Павлоградские же коммунальщики пока только развесили на подъездах многоэтажек объявления, в которых сообщают о том, что по трубам просто пустили воду. Но вопрос, когда же включат отопление в городе, остается нерешенным. Директор же "Павлоградтеплоэнерго" Николай Вовк заверяет, что ведомство делает прокачку. Конечно же готовимся к отопительному сезону. Но точная дата включения отопления пока не известна, - развел руками директор. Что касается долгов населения, то процедура оплаты, по словам Николай Вовка, проходит не очень успешно. Как заявил директор предприятия, если долги не оплатят, отопление вряд ли включат. Но в городе надеются на лучшее. И все деньги, которые сейчас поступают на счет предприятия, идут на оплату газа, а сотрудники предприятия пока что не получают зарплату.

Остро стоит вопрос и о задолженности по зарплате работникам предприятия "Херсонтеплоэнерго", которая составляет более двух месяцев. Но тем не менее в Херсоне поолбещали начать отопительный сезон до первого ноября. Об этом сообщил начальник отдела энергетики, водоснабжения и водоотведения департамента жилищно-коммунального хозяйства Херсонского городского совета Юрий Еременко.

В чем же причина теплового коллапса? Может в высоких тарифах? Данные об уровне расчетов населения за тепло разноречивы и не позволяют однозначно сказать, выдерживают ли рядовые украинцы повышение тарифов на отопление или нет.

Так, в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и жилищно-коммунальных услуг считают, что за последние три года, на которые пришлось три резких скачка тарифов, ничего не изменилось. По данным НКРЭКУ, в прошлом году население Украины платило за отопление столько же, что и, в среднем, за предыдущие два года. А значит, ничего непосильного в новых тарифах нет. Однако если внимательно посмотреть на цифры, приведенные НКРЭКУ, начало тенденции неплатежей уже заметны. Так, в 2014 году население рассчиталось за тепло на 89,1%, в 2015 - на 100,3%, а вот в 2016 - уже "почти на 93%". То есть, расчеты упали сразу на 7%, и итоги оплаты в 2017 году должны показать тенденция это или же обычные колебания.

Между тем, например, у столичного энергетического монополиста "Киевэнерго" с платежами за отопление не так хорошо, как в НКРЭКУ. По данным на 1 января 2017 года долг составлял 3,8 миллиарда гривен, тогда как по состоянию на 1 января 2016 года - всего два миллиарда гривен. То есть, размер текущего долга за отопление вырос почти вдвое. И почти половину от этой суммы составляют долги населения.

И это в столице, где уровень доходов выше, чем в других регионах. Поэтому говорить о том, что повышение тарифов никак не влияет на платежеспособность населения преждевременно. Тем более, что нынешний отопительный сезон - это далеко не финал в скачкообразном марафоне тарифов. Буквально на днях Кабинет министров обязал Минэнергоугля дважды в год пересматривать тарифы на газ для населения и теплокоммунэнерго. А это означает постоянный рост тарифов на отопление. При этом будет ли этот рост плавным и прогнозируемым в нынешней нестабильной экономической ситуации сказать очень сложно. Сейчас Минэнергоугля не видит оснований для повышения цен на газ и тепло для населения, заявил глава ведомства. А с 1 апреля совсем другая ситуация, и нужно будет отслеживать рынок газа, который будет в Европе. Мы привязаны к немецкому хабу, – добавил министр энергетики и угольной промышленности Украины.

Напомним, 27 апреля 2016 года КМУ приняло постановление №315, которым уровняла цены на газ для промышленности и населения. Этим же решением определена формула цены газа, в основе которой лежат котировки в европейском хабе NCG (близ немецкого города Дюссельдорф) + доставка к украино-словацкой границе. Согласно предложенному Минэнергоугля расчету цена газа на период с 1 октября 2017 года по 1 апреля 2018 года составит 5223,06 гривен без НДС, что всего на 5,6% больше текущей цены. Поскольку рассчитанная цена не превышает 10% текущей цены, нет оснований для ее пересмотра на отопительный сезон 2017-2018 года.

Но корень проблемы, говорят специалисты, не в тарифах и цене на газ. А в самом централизованном отоплении. В 2016 году три города Днепропетровской области - Марганец, Никополь и Покров (ранее - Орджоникидзе) - отказались от центрального отопления. Услуга была откровенно некачественной и потому неоправданно дорогой. Взамен городские исполкомы выдавали разрешения на установку индивидуальных котлов (газовых или электрических) в многоэтажках. К 2016 году в Марганце на автономке было уже 75% абонентов. Тогда как на ЦО остались бюджетная сфера и неплатежеспособное население. В Покрове на индивидуальном к тому времени были 80% потребителей. В многоквартирных домах оставалось по 1-5 абонентов на центральном отоплении.

Но тем не менее, Марганецкая теплосеть задолжала 81 миллионов гривен (долг, штрафы и пеня), покровская (орджоникидзовская) - больше 60 миллионов гривен, а никопольская - почти 250 миллионов гривен.

Подсчеты городского бюджета после отопительного сезона 2015/2016 были неутешительны: денег не хватит, чтобы одновременно рассчитываться с миллиарда гривен Нафтогазоммиллиарда гривен за потребленный газ, выплачивать ему долги и модернизировать теплосеть.

Простейший график в Excel денежного потока теплосети и прогнозного тарифа "Нафтогаза" показывает две прямые, которые не просто никогда не пересекутся - их разрыв будет увеличиваться с каждым годом, - так советник главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик объясняет причины децентрализации отопления в Марганце, Никополе и Покрове.

Работа местных и областных властей шла в двух направлениях - перевести на индивидуальное отопление население, которое оставалось на ЦО, обеспечить теплом и горячей водой бюджетную и коммунальную сферу городов. Речь шла о материальной помощи на установку котлов (электрических или газовых) и организации работы с поставщиками услуг. Суммарно на прямую помощь населению область и города выделили около 75 миллионов гривен.

Наметив решение проблем для населения, нужно было определиться, как отапливать школы, детсады и больницы, когда система центрального отопления разрушена. На Днепропетровщине решили использовать сохранившиеся сети центрального отопление и построить небольшие котельные на альтернативном топливе для отопления сразу нескольких бюджетных зданий.

Здесь помог опыт действующего проекта в Днепре. Его реализовал частный инвестор для четырех областных больниц: котельная на 10,5 МВт, работающая на пеллетах из шелухи подсолнечника.

ОГА организовала два инвест-конкурса для строительства котельных в Марганце и Покрове. И в этот отопительный сезон вместо громоздкой и неработающей системы, бюджетников отапливают несколько автономных котельных на пеллетах. От них запитаны главные здания городов: мэрия, исполком, больницы, школы, детсады, полиция, прокуратура.

Таким образом, для бюджетных учреждений сохранился принцип центрального отопления. А благодаря альтернативному топливу тариф на 10% ниже отопления на природном газе. В Марганце для этого построили шесть котельных, которые подают тепло в 50 зданий. Впервые за много лет в них появилась горячая вода и реальное тепло.

Во многих европейских странах также отсутствует привычное для украинцев централизованное отопление. Однако население там не мерзнет.

В Британии централизованного отопления нет, но в каждом доме есть бойлеры, газовые колонки, позволяющие регулировать температуру в комнате. При этом в туалетах и ванных зимой температура не превышает десяти градусов и считается комфортной.

В спальнях также редко включают отопление - спят в теплых пижамах под одеялом, потому что отапливать комнату всю ночь - дорого.

Во Франции есть два варианта обогрева: общее домовое отопление или индивидуальное отопление. При первом варианте отопление включается исключительно управлением дома.

Индивидуальное же схоже с украинским вариантом - в ванной, туалете или кухне находится электрический или газовый котел, который нагревает воду. К нему также подключаются батареи.

В Германии не так давно вступил в силу закон, согласно которому новые здания могут быть сданы в эксплуатацию, только если часть потребляемой ими энергии черпается из возобновляемых источников.

А домовладельцам, которые в старых домах переходят на экологические виды топлива, государство компенсирует до 15% расходов на приобретение и установку новой техники. При этом централизованного отопления в стране нет. В частных домах устанавливаются индивидуальные котельные, в многоквартирных - отдельное газовое оборудование, которое греет воду для батарей. На батареях немцы обязательно устанавливают специальные вентили с термостатами.

А Норвегия - страна, добывающая внушительные объемы нефти и газа, отапливает школы и заправляет школьные автобусы биотопливом, добытым из мусора.

В Японии система центрального отопления есть только в префектуре Хоккайдо - самой холодной части страны. Все остальные обогревают дома с помощью электрических кондиционеров и электрических, масляных, керосиновых или газовых обогревателей. В холодный период времени японцы надевают легкие теплые пижамы, состав материала которых включает в себя специальные волокна, очень хорошо сохраняющие тепло.

Популярны в Японии электрические одеяла и ковры, температуру которых можно регулировать. Для экономии можно включать только ту часть ковра, на которой сидишь. Одним из вариантов обогрева в Японии является котацу - стол с обогревающим элементом, который установлен под крышкой, и одеяла, сохраняющие тепло.

Что же касается Украины, то вопрос о сохранности в украинских городах систем центрального отопления во многом зависит от прозрачности дальнейшей работы тепловой генерации. А также от того, появится ли на этом рынке настоящая конкуренция среди производителей тепла и поставщиков. Если этого не случится, то уже очень скоро центральное отопление станет для украинцев настоящей роскошью.

Большие платежки за тепло заставляют людей думать не только об энергоэффективности жилья, но и о том, а стоит ли вообще оставаться клиентом теплогенерирующей компании, которая обеспечивает центральное отопление. Не удивительно, что в обществе нарастает волна недовольства дороговизной центрального отопления, и все больше потребителей выступает в пользу отопления, альтернативного центральному.

Но, например, в Киеве альтернативных объектов никто не строит, нет рынка. Ведь распределительные сети в городе контролирует "Киевэнерго", которое и занимается генерацией. В Верховной Раде еще с марта прошлого года лежит проект закона №4334 "О внесении изменений в Закон Украины "О теплоснабжении" относительно стимулирования производства тепловой энергии из альтернативных источников энергии". Он предлагает новую модель рынка теплоснабжения, в которой могла бы быть конкуренция между производителями тепла, благодаря чему тарифы для потребителей могли бы снизиться. В сентябре 2016 года законопроект был принят в первом чтении, и авторы уже подготовили правки ко второму. Однако до сих пор никто не говорит о том, когда парламент сможет его снова рассмотреть. Более того, сама модель, которая предлагается в законопроекте, вряд ли позволит потребителям существенно сэкономить на отоплении. Поскольку документ предлагает всего лишь 10%-е снижение тарифов на тепло, которое будет обеспечивать альтернативная генерация. Больше инициаторам не выгодно, что бы не пришлось слишком долго возвращать свои инвестиции. Учитывая все вышеизложенное, киевлянам вряд ли стоит надеяться на удешевление отопления. Поэтому актуальность автономных источников тепловой энергии возрастает как никогда.

Глава Энергетической ассамблеи Украины и наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков защищая свою "золотую курицу" указывает на то, что опыт более теплых стран, таких как Франция, Испания и другие не применим для Украины, поскольку там практически нет отопительного сезона как такового из-за высоких температур зимой. По его словам, главный, кто не доплачивает за отопление теплогенерации, это государство. А невыполнение государством своих финансовых обязательств лишает возможности теплогенерацию нормально рассчитываться за газ и уголь. Однако, критики нынешней украинской теплогенерации отмечают, что государство - далеко не единственный виновник того, что в теплоэнергетике нет денег. Существенная доля вины лежит на самих теплогенерирующих компаниях. Тепловики постоянно подчеркивают, что их бизнес (как коммунальный, так и частный) - убыточен.

Однако ни частники, ни коммунальщики не горят желанием модернизировать его или же продавать. Как считает эксперт в сфере энергетики Святослав Павлюк, чтобы понять, в чем причина высоких тарифов на тепло, следует провести анализ злоупотреблений в теплогенерации, пересмотреть нормы расхода топлива на одну единицу тепла, а также внедрить учет тепла по всей цепочке от производителя к потребителю. Только тогда можно будет говорить о том, что наша система центрального отопления экономически самая выгодная.

В Киеве, например, есть несколько ТЭЦ, у которых тепло вырабатывается как побочный продукт при охлаждении водой разогретых турбин. Именно оно может идти на отопление города, и оно будет значительно дешевле, чем при целенаправленном его производстве. Также город может использовать (и использует) тепло, которое производит мусоросжигательный завод. При таком подходе, когда мы по максимуму задействуем все дешевые источники тепла, централизованная система отопления всегда будет дешевле, и КПД ее будет выше" - говорит эксперт.

Но пока в Украине никто к этому не стремится, потому что нет ни конкуренции между поставщиками тепла, ни разумных схем и вариантов для индивидуального отопления. Так что центральное отопление в ближайшем будущем навряд ли не станет выгодным и перспективным. Поскольку при бездумной государственной политики в энергетике и произволе монополистов потребитель всегда остается задолжником невыгодных для себя решений.