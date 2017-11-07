15:35 07.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ перечислил в госбюджет транш в пять миллиардов гривен

Украинский Нацбанк передал новый транш в Госбюджет Украины.

НБУ перечислил в госбюджет транш в пять миллиардов гривен

Так, был передан транш объемом в пять миллиардов гривен. Такие данные распространила пресс-служба НБУ. Согласно сообщению – седьмого ноября Нацбанк передал в госбюджет страны транш прибыли объемом в пять миллиардов гривен.

Это значит – из общей суммы прибыли Нацбанка 44,4 миллиарда гривен, что должна быть передана в Госбюджет страны, осталось передать еще 4,4 миллиарда гривен. А с начала 2017 г. уже перечислено шесть траншей полученной Нацбанком прибыли – на сумму в 35 миллиардов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, украинские международные резервы уже выросли до 18,7 миллиарда долларов – сообщал Нацбанк.


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