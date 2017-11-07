18:38 07.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк введет в обращение памятную монету с Крымом

Нацбанк страны уже в ноябре планирует ввести в обращение монету под названием "100-летие первого Курултая крымскотатарского народа".

Нацбанк введет в обращение памятную монету с Крымом

На данной памятной монете будет изображена карта Крыма. Такие данные размещены на сайте НБУ. Согласно сообщению – данная монета будет номиналом пять гривен и ее выполнят из нейзильбера. Монета должна быть введена в обращение 17-го ноября 2017-го года.

Данная монета будет посвящена важному для истории крымскотатарского народа событию - первому Курултаю, который был проведен в ноябре 1917 г. Итогом деятельности Курултая стало принятие Конституции Народной Республики Крыма, в которой признали равноправие всех жителей полуострова.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Нацбанк ввел в обращение монету, которая посвящена Архистратигу Михаилу.


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