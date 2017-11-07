Налоговая проверка против Данилюка возобновлена

Возобновление дела состоялось после того, как министр обнародовал информацию о злоупотреблениях в ГФС Киева на сотни миллионов гривен и поставил задачу руководителю ГФС обеспечить проведение расследования и отстранить причастных.

Об этом во вторник, 7 ноября, на своей страничке в Facebook сообщил сам глава финансового ведомства. По его словам, вчера он получил заключение Главного управления ГФС в городе Киеве по результатам проверки.

Несмотря на закрытие дела Генеральной прокуратурой, а также не согласование этих действий нормам Налогового кодекса об ограничении на срок проведения проверок, - заявил Данилюк, добавив, что ему выдвинуты другие нелепые обвинения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Данилюк заявил о лоббировании скорейшего расследования возможной неуплаты им налогов.