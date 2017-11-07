11:32 07.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100178353:Polishuk

На данные момент окончательного варианта проекта госбюджета на 2018 год не существует, - Емец

На данный момент конечного варианта проекта государственного бюджета на 2018 год пока не существует.

На данные момент окончательного варианта проекта госбюджета на 2018 год не существует, - Емец

Остается только надеяться на то, что правительство выполнит свое обещание и Верховная Рада не будет принимать государственный бюджет ночью под Новый год. Об этом во вторник, 7 ноября, в кулуарах украинского парламента заявил журналистам народный депутат из фракции "Народный фронт" Леонид Емец.

Вместе с тем глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заверил, что

Верховная Рада Украины на этой неделе должна внести все изменения в бюджет на текущий год. Сегодня в повестке дня стоит закон № 7258, направленный на перераспределение 13 миллиардов гривен для решения насущных социальных проблем.

В частности, большая часть денег, а это более 7,5 миллиардов - поддержка населения в виде субсидий. Более 500 миллионов предлагается выделить на дофинансирование медицинских учреждений и лечение украинцев за рубежом, - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины предложилт народным депутатам перенести рассмотрение законопроекта о государственном бюджете на 2018 год на следующую неделю. Об этом сообщил в понедельник, 6 ноября, во время заседания согласительного совета парламента вице-премьер-министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Он также напомнил, что на этой неделе в парламент будут внесены изменения по распределению бюджетных средств по субсидиям на 2017 год.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив