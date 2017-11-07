06:00 07.11.2017 | Экономика | Новости
100178296:labazovych

Капитализация рынка криптовалют превысила 200 млрд долларов

Совокупная стоимость рынка криптовалют достигла на этой неделе рекордного показателя в 200 млрд долларов. В частности, это случилось после того, когда Bitcoin побил предыдущий рекорд и достиг стоимости 7,45 тыс. долларов за монету.

Капитализация рынка криптовалют превысила 200 млрд долларов

Как сообщает портал CoinDesk, в данный момент рыночная капитализация Bitcoin выросла до 124 млрд долларов. Также известно, что в последнюю неделю указанная криптовалюта некулонно росла в стоимости.

При этом аналитики считают, что такую динамику Bitcoin показывает на фоне заявления Чикагской товарной биржи о намерении начать торговлю фьючерсами на Bitcoin уже в четвертом квартале нынешнего года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", учитывая, что Россия и Китай ухватились за идею суверенных криптовалют, пора задать простой вопрос: почему технология, угрожающая децентрализовать денежную систему, так привлекательна для высокоцентрализованных авторитарных режимов?


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив