Капитализация рынка криптовалют превысила 200 млрд долларов

Как сообщает портал CoinDesk, в данный момент рыночная капитализация Bitcoin выросла до 124 млрд долларов. Также известно, что в последнюю неделю указанная криптовалюта некулонно росла в стоимости.

При этом аналитики считают, что такую динамику Bitcoin показывает на фоне заявления Чикагской товарной биржи о намерении начать торговлю фьючерсами на Bitcoin уже в четвертом квартале нынешнего года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", учитывая, что Россия и Китай ухватились за идею суверенных криптовалют, пора задать простой вопрос: почему технология, угрожающая децентрализовать денежную систему, так привлекательна для высокоцентрализованных авторитарных режимов?