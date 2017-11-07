10:59 07.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100178341:labazovych

Беларусь возобновила поставки топлива в Украину

В Украину с недавних пор снова начало поступать топливо из Мозырского нефтеперерабатывающего завода (Беларусь). Об этом спередает enkorr. 

Беларусь возобновила поставки топлива в Украину

Таким образом, начиная с шестого ноября топливо Мозырского НПЗ уже торгуется в Киевской и Житомирской областях.

Как сообщил изданию источник в компании Альянс Ойл Трейдинг, первая в этом сезоне партия зимнего дизтоплива производства Мозырского НПЗ зашла в Украину второго ноября.

Стоит добавить, что плановый ремонт на Мозырском НПЗ начался 10 сентября и продлился до конца октября.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно правительство Белоруссии ввело временные ограничения на ввоз свинины из трех украинских областей из-за африканской чумы свиней. В часности, из Одесской, Луганской, Винницкой и Ровенской областей. Также ограничение вводится на оборудования, используемого для перевозки, содержания, убоя и разделки свиней.


 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив