Беларусь возобновила поставки топлива в Украину В Украину с недавних пор снова начало поступать топливо из Мозырского нефтеперерабатывающего завода (Беларусь). Об этом спередает enkorr. Таким образом, начиная с шестого ноября топливо Мозырского НПЗ уже торгуется в Киевской и Житомирской областях. Как сообщил изданию источник в компании Альянс Ойл Трейдинг, первая в этом сезоне партия зимнего дизтоплива производства Мозырского НПЗ зашла в Украину второго ноября. Стоит добавить, что плановый ремонт на Мозырском НПЗ начался 10 сентября и продлился до конца октября. Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно правительство Белоруссии ввело временные ограничения на ввоз свинины из трех украинских областей из-за африканской чумы свиней. В часности, из Одесской, Луганской, Винницкой и Ровенской областей. Также ограничение вводится на оборудования, используемого для перевозки, содержания, убоя и разделки свиней.

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