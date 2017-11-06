Закарпатью на зарплаты бюджетников не хватает 190 миллионов гривен

К примеру – не хватает денег на выплату зарплат работникам сферы образования, а также сферы здравоохранения. Такие данные недавно распространили в Закарпатской ОГА. Согласно им – в процессе одобрения местных бюджетов на 2017 г. дополнительная потребность в деньгах на зарплаты бюджетной сфере Закарпатья составляла 409,4 миллиона гривен.

Причина этого — рост минимальной зарплаты, и это не было учтено при определении медицинской субвенции и образовательной в регионе.

Как сообщал УРА-Информ, в этот раз госбюджета "под елкой" не планируется – сообщала Ирина Луценко.