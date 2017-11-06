В Литве представили "план Маршалла" для Украины

Так называемый "новым планом Маршалла" инициируют литовские политики. Он был представлен в Сейме Литвы послам стран-участниц Программы Восточного партнерства.

В документе, в частности, говорится, что в течение десяти лет политики предлагают выделить Украине начиная с 2018 года 50 миллиардов евро помощи для поощрения малого и среднего бизнеса. При этом литовские дипломаты и политики настаивают, чтобы "план Маршалла" для Украины был поддержан на саммите Восточного партнерства, который запланирован на ноябрь.

В свою очередь, министр иностранных дел Литвы Линкявичюс призвал называть этот план "Европейским планом" для Украины. По его словам, помощь Украине нужно предоставить как можно быстрее.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Евросоюз решил увеличить квоту на экспорт меда с Украины на 2,5 тысячи тонн. Об этом сегодня заявил глава Госпотребслужбы Владимир Лапа.