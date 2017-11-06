11:30 06.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина снизила запасы природного газа в ПХГ

Объем природного газа в украинских подземных хранилищах состоянием на четвертое ноября был снижен до 16,815 миллиарда кубометров.

Украина снизила запасы природного газа в ПХГ

Такие данные распространили представители ПАО "Укртрансгаз". Согласно сообщению – в течение последних суток в украинских ПХГ природный газ вообще не закачивали. Кроме того – в течение последних суток отобрано 9,23 миллиона кубометров природного газа.

При этом в информации за четвертое ноября также есть данные о том, что в Украину в течение 24-ех часов поступило из Словакии 25,74 миллиона кубометров газа, а также из Венгрии - 14,52 миллиона и из Польши - 4,98 миллиона кубометров.

Как сообщал УРА-Информ, на Львовщине ранее без газа остались семь сел.


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