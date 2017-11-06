Украина экспортировала электроэнергию на 209 млн долларов

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы. К примеру, в Венгрию было поставлено электроэнергия на сумму 118,529 млн, долларов. В свою очередь в Молдову – на 48,655 млн. долларов, Польшу – на 31,485 млн долларов. А вот в другие страны электроэнергия составила 10,624 млн. долларов.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2016 года, экспорт украинской электроэнергии в январе-октябре этого года вырос почти на 70%.

Кроме того, Украина за 10 месяцев 2017 года импортировала электроэнергию на 1,865 млн долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", долг украинцев за электроэнергию продолжает расти. Только за централизованное отопление и горячее водоснабжение составляла около семи млрд гривен, за электроэнергию - трех млрд гривен.