15:50 06.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина экспортировала электроэнергию на 209 млн долларов

Чуть больше, чем за полгода украинское государство экспортировало электроэнергии приблизительно на 209 млн. долларов. 

Украина экспортировала электроэнергию на 209 млн долларов

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы. К примеру, в Венгрию было поставлено электроэнергия на сумму 118,529 млн, долларов. В свою очередь в Молдову – на 48,655 млн. долларов, Польшу – на 31,485 млн долларов. А вот в другие страны электроэнергия составила 10,624 млн. долларов.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2016 года, экспорт украинской электроэнергии в январе-октябре этого года вырос почти на 70%.

Кроме того, Украина за 10 месяцев 2017 года импортировала электроэнергию на 1,865 млн долларов. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", долг украинцев за электроэнергию продолжает расти. Только за централизованное отопление и горячее водоснабжение составляла около семи млрд гривен, за электроэнергию - трех млрд гривен. 


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